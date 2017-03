Belgique-Grèce : Roberto Martinez repousse encore d'une journée sa décision concernant Thomas Meunier, mais a choisi son système

Mercredi, Roberto Martinez avait fixé à jeudi la décision de titulariser ou non Thomas Meunier contre la Grèce. Mais ce jeudi, il a encore repoussé son choix d’une journée.

En délicatesse avec sa cheville, Thomas Meunier est l’une des interrogations majeures de la composition d’équipe de Roberto Martinez face à la Grèce. Ce jeudi, en conférence de presse, le sélectionneur des Diables rouges est resté évasif quant à son choix final : « Thomas Meunier a bien travaillé avec le physio aujourd’hui et la réaction est OK, mais je ne suis pas convaincu. Thomas doit être fit à 100 %. Même s’il est à 99%, il ne joue pas. Cela vaut pour tous les joueurs, nous ne voulons prendre aucun risque, on prendra la décision demain. »

Néanmoins, en cas de blessure avérée du défenseur parisien, le coach espagnol devrait alors faire un choix. En toute logique, il n’a donné aucune réponse. Mais a tout de même apporté certaines précisions, notamment en ce qui concerne Yannick Carrasco, qu’il ne voit jouer qu’à gauche.

Pour le reste, tout semble envisageable : « Thomas Foket joue à ce poste en club, et il a été bon contre les Pays-Bas. Toby Alderweireld aussi, et Nacer Chadli peut jouer à droite ou à gauche », a expliqué Roberto Martinez.

Une chose est sûre, ce dernier a déjà décidé de son système, et sait s’il alignera 3 ou 4 défenseurs centraux. Offensivement, ses choix sont arrêtés. En conclusion, l’ultime interrogation reste Thomas Meunier, qu’il devrait remplacer poste pour poste.