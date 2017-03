Désormais tout le monde peut avoir une carte Makro, qui entame une collaboration avec Media Markt

La chaîne de supermarchés Makro ouvre ses portes aux particuliers. Jusqu’ici, la carte client était essentiellement réservée aux indépendants et aux professions libérales, mais une même carte passait parfois de main en main ou certains employés en recevaient de leur société.

C’est l’une des nouveautés annoncées jeudi par Makro au cours de la présentation de son nouveau concept de magasin, à Machelen. En Wallonie, c’est l’enseigne de Lodelinsart qui a été complètement rafraîchie.

Makro et sa consœur Metro ont connu une importante restructuration l’an dernier, entraînant la suppression de 500 postes sur les 3.300 que comptait le groupe.

La carte client est toujours bien scannée à l’entrée, mais n’importe qui peut désormais en solliciter une. «Ce projet a fait l’objet d’une étude approfondie, dans le but de devenir le Makro de tous les Belges, par une proposition de valeur, autour de thèmes et de catégories de produits qui intéressent une majorité de la population belge», a indiqué le CEO Antonio Baptista.

Collaboration avec Media Markt

La chaîne souhaite mettre l’accent sur trois thèmes: l’alimentation de qualité (good food), l’organisation de fêtes (party) et la décoration et le matériel de bricolage (home). Pour l’électronique, Makro a conclu un accord avec Media Markt qui loue un espace au sein des supermarchés pour proposer ses produits. Chacun des six Makro disposera de ce «shop-in-shop».

Les magasins rénovés ouvriront progressivement leurs portes au cours des six prochains mois. Après Machelen et Lodelinsart, ce sera au tour des enseignes d’Eke, Leeuw-Saint-Pierre, Deurne et Alleur. Il n’y a à ce jour pas d’intention d’ouvrir d’autres magasins, selon un porte-parole.