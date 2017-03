Attentat potentiel déjoué à Anvers: voici le véhicule à bord duquel l'homme a foncé dans la foule (Photos)

«Le véhicule roulait à grande vitesse sur le Meir (l’artère), donc les gens devaient sauter sur le côté», a déclaré le chef de corps de la police d’Anvers, Serge Muyters, lors d’un point presse. Son conducteur, «un homme d’origine nord-africaine» qui portait une «tenue de camouflage», a été arrêté à l’issue d’une course-poursuite dans le centre de la ville, a-t-il précisé.

Cette course-poursuite a pris fin sur un parking de long de l’Escaut. Le véhicule, dans lequel des armes ont été retrouvées, est la voiture rouge dans les photos ci-dessous.

Research being done on the car. driver arrested. #antwerpen pic.twitter.com/CqSNA3R6jU