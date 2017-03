Diables rouges : Thorgan Hazard ne s'attendait pas à être sélectionné si peu de temps après sa blessure

Lors du duel contre le Bayern Munich, Hazard est monté au jeu à la 64e minute. « Je ne m’attendais pas à être appelé si peu de temps après ma blessure », a déclaré Thorgan Hazard jeudi après l’entraînement à Tubize.

« Même ma montée au jeu contre le Bayern était une surprise, car je m’étais à peine entraîné. Mais durant la rencontre, je n’ai plus ressenti ma blessure et j’étais donc suffisamment ’fit’ pour rejoindre l’équipe nationale. Ici, je peux bien m’entraîner et me soigner. »

Thorgan Hazard, qui aura 24 ans mercredi, compte sept sélections et deux caps. Il avait été repris lors du dernier rassemblement de l’équipe nationale, en vue des matchs contre l’Estonie et les Pays-Bas, jouant 26 minutes face aux Oranje. Sa dernière apparition sous la vareuse des Diables Rouges remontait à un amical aux États-Unis il y a presque quatre ans. « C’est vrai que depuis que Roberto Martinez est là, je suis souvent repris. Cela me donne encore plus de confiance d’être à nouveau sélectionné si peu de temps après ma blessure. Quand je peux monter au jeu, j’essaye toujours de montrer quelque chose et de remplir ma mission. »

Pour la famille Hazard, le match amical aux Pays-Bas avait été historique car les deux frères étaient présents en même temps sur le terrain avec les Diables Rouges. Cette fois, Thorgan doit palier la blessure d’Eden. « Eden est évidemment déçu, car le match de samedi contre la Grèce est important. Il ne peut pas forcer. Il l’a fait la saison passée, et cela a donné des prestations moins bonnes. Il a mal et doit se reposer. Il y a assez de qualités dans cette sélection pour le remplacer », a conclu l’ancien Soulier d’Or.