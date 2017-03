Cela tronçonne sec sur nos routes: le SPW a lancé une grande campagne pour améliorer la sécurité routière sur son réseau

Depuis quelques semaines, le bruit des tronçonneuses rivalise avec le vrombissement des voitures le long des autoroutes et des routes régionales de Wallonie. Cela déboise sec du côté de l’E25 et de l’E40 en province de Liège, ainsi que sur la N640 entre Polleur et Tiège. Idem sur l’E42 entre Peruwelz et Tournai, sur la N97 du côté de Ciney, sur la N4 à Courrière ou à l’entrée de Mache-en-Famenne et le long de la N25 entre Court-Saint-Etienne et Lillois. Les abattages ont été radicaux à plusieurs endroits de l’E411 notamment aux sorties en direction de Namur. Sur le R3 de Charleroi, les abattages ont déjà commencé cet hiver entre Montigny-le-Tilleul et Marcinelle.

