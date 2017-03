Accident au carrefour sur le pont de la N511 à Estaimpuis: une dame blessée (photos)

Un accident s’est produit sur le pont de la N511 à Estaimpuis. Un automobiliste qui avait la vue cachée par un camion s’est engagé et un autre l’a percuté de plein fouet. Une automobiliste a été légèrement blessée dans l’accident.

Ce jeudi vers 17h30, un accident s’est produit sur la N511. Un automobiliste qui venait de Pecq a voulu monter sur l’autoroute E403 et a donc pris la bretelle qui permet de traverser la N511. Un camion lui gênait la vue et quand il s’est engagé, il a percuté une Peugeot 208 qui venait d’Estaimpuis vers Pecq. « Je pensais que le camion me laissait passer, je n’ai pas pu l’éviter », explique le chauffeur.

La Peugeot 208 est venue percuter le rail de sécurité qui est installé sur le pont. La conductrice, légèrement blessée, a été emmenée à l’hôpital.

Son chien qui était dans la voiture n’a pas été blessé. Il a dû attendre patiemment qu’un membre de la famille vienne le chercher sur les lieux de l’accident. Un accident qui, à cette heure, de grande affluence, a causé par mal d’embarras de la circulation. La police est intervenue sur place.