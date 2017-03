Diables rouges: épilogue en vue dans l'affaire des primes de qualification pour le Mondial

On se souviendra que la direction de la fédération, en particulier Bart Verhaeghe, président de la commission technique (et du FC Brugeois), souhaitait négocier à la baisse l’accord concédé aux Diables avant le Mondial 2014 au Brésil par l’ancien CEO de l’Union Belge Steven Martens.

« On a compris la situation et si c’est dans l’intérêt du football belge on veut bien envisager des aménagements », a ainsi expliqué Vertonghen. « Évidemment les intérêts divergent et chaque partie a sa vision des choses, mais tout le monde a exprimé son avis et a été écouté. Ce qui est important… »

Jan Vertonghen, 29 ans, 89 capes, lancé à la poursuite du record de Jan Ceulemans (96), est le Diable rouge le plus expérimenté du noyau actuel. Les absences d’Eden Hazard et de Vincent Kompany vaudront sans doute au défenseur de Tottenham de porter le brassard samedi, ainsi que l’a laissé entendre en semaine le sélectionneur Roberto Martinez. « À moi il n’a rien dit et il y d’autres candidats tout autant légitimes », précise l’intéressé, « mais honnêtement je n’y accorde pas une énorme importance. C’est symbolique, et beaucoup moins important que les trois points en jeu. Vincent Kompany reste de toute façon notre leader à mes yeux et pour le groupe en général. Son rôle reste primordial, même si une noire malchance l’a trop souvent empêché d’être avec nous sur le terrain ces dernières années… »

Vertonghen et son coéquipier chez les Spurs Toby Alderweireld sont assurés de figurer dans la défense belge samedi au Stade Roi Baudouin. Le troisième larron sera Thomas Vermaelen ou Laurent Ciman.

« Thomas joue moins que prévu à l’AS Rome, mais il a montré aux entraînements qu’il est apte et prêt », a constaté Jan Vertonghen. « On a joué les derniers matches avec une défense à trois (qui n’a encaissé qu’un but depuis le début de ces qualifications, ndlr). Comme Tottenham. Ce qui nous facilite les choses. En équipe nationale on manque de temps pour régler les automatismes. Mais entre Toby et moi ce n’est pas nécessaire… », conclut-il.