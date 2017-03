Conducteur qui fonce dans la foule à Anvers: attentat ou méfait sous ivresse? Le parquet hésite...

Ce jeudi, une voiture a déboulé à toute vitesse dans la rue commerçante la plus fréquentée de Belgique. La thèse de l’attentat déjoué s’essouffle…

Il est 10h45 ce jeudi lorsque la peur s’empare de passants anversois. Tous se jettent sur le côté pour éviter la voiture folle qui zigzague dans la rue piétonne du Meir. Il s’agit d’une des avenues commerçantes les plus fréquentées de Belgique. Elle attire chaque semaine 290.000 personnes dont de nombreux touristes venus des pays limitrophes.

Des militaires en patrouille aperçoivent le conducteur fou et décident d’intervenir. Ils poursuivent la Citroën rouge. L’homme à bord inquiète les soldats qui songent de suite à une attaque terroriste. Le chauffard, d’origine nord-africaine, est alcoolisé et vêtu d’une tenue de camouflage. Sa voiture est munie de plaques françaises. Malgré les injonctions des militaires, il refuse d’obtempérer et brûle un feu rouge.

Il a disparu une heure

Le suspect prend la direction des quais situés le long de l’Escaut. Et il disparaît dans les rues d’Anvers. Il est arrêté seulement une heure plus tard par la police sur le quai Saint-Michel. Mohamed R., s’était endormi dans son véhicule.

Il a de suite été privé de liberté et placé en cellule de dégrisement. Il n’a fait aucun blessé sur son trajet mais la fouille de son véhicule laisse présager le pire. Différentes armes sont découvertes dans le coffre de sa Citroën : des couteaux, un riot gun et un bidon contenant un produit indéterminé.

Les autorités pensent alors avoir évité de justesse une attaque terroriste en raison des premiers éléments recueillis par les enquêteurs et compte tenu des similarités avec l’attaque qui s’est produite mercredi à Londres. Le dossier est donc confié au parquet fédéral.

Une nouvelle hypothèse

L’après-midi, le parquet s’interroge. Face à l’alcoolisation de Mohamed R., les enquêteurs privilégient une nouvelle thèse qui leur semble plus plausible qu’une attaque terroriste. Sous l’influence de l’alcool, le conducteur se serait engagé par erreur dans l’artère commerçante. Il n’aurait pas tenté d’écraser des piétons mais aurait perdu la maîtrise de son véhicule. Vu son casier judiciaire chargé, il aurait enfin essayé de fuir un contrôle. Il faut aussi savoir que mercredi vers minuit, Mohamed R. est sorti d’un des commissariats anversois après avoir été arrêté pour ébriété. Il aurait ensuite continué à boire toute la nuit.

Acte terroriste ou simple méfait d’un homme ivre, le doute plane.

> Le dossier complet dans nos éditions digitales