Un train a heurté un vélo, jeudi soir, à Quaregnon

C’est aux alentours de 22h qu’a eu lieu cet accident dont les circonstances demeurent actuellement floues. Cette collision s’est apparemment produite non loin de la gare de Quaregnon. On peut donc présumer que le train de voyageurs circulait à vitesse réduite lorsqu’il a heurté le vélo. Des secours ont été envoyés sur place, ainsi qu’une équipe de la police boraine. À cette heure tardive, le train ne contenait plus qu’une vingtaine de passagers tout au plus. Ceux-ci sont indemnes, ainsi que le conducteur.

Cette collision a évidemment eu un impact sur le trafic ferroviaire, avec des retards enregistrés pouvant aller jusqu’à 80 minutes, selon ce qu’a indiqué Marie Molens, la porte-parole d’Infrabel. Actuellement, les trains circulent sur une voie dans ce tronçon. Vendredi matin, le trafic devrait être complètement rétabli.