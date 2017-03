Une femme tuée par son mari parce qu'elle n'épousait pas la cause djihadiste

Une Australienne mère de trois enfants a été assassinée par son mari, un sympathisant de l’État islamique, après que le couple a eu un différend autour des aspirations djihadistes de l’individu. Le corps de la jeune femme avait été découvert en juin dernier par un joggeur à Broadmeadows, au nord de Melbourne (sud-est). Le cadavre présentait des lésions comme l’œil droit mutilé et deux doigts amputés. Un tribunal de Melbourne est revenu sur cette affaire vendredi. Le mari est accusé de l’avoir assassinée en présence des enfants.

L’auteur présumé «m’a dit ouvertement qu’il voulait combattre et que ce pays n’était pas pour nous», a indiqué un proche de la famille lors de l’audience de vendredi. L’accusé a confié à plusieurs reprises au témoin son désir de combattre pour l’État islamique en Syrie et que cette volonté était à l’origine du conflit avec son épouse. «Il lui a donné un exemplaire de la sharia et elle a déclaré: «je ne veux pas suivre cette loi». Il lui a alors tailladé la main», a rapporté le témoin.

Des documents de la police présentés à la cour révèlent que l’opposition de la victime aux considérations djihadistes de son mari pouvait avoir mené au drame. Les déclarations des enfants sur les derniers moments de leur mère correspondraient en outre à l’analyse médico-légale.

D’après la police, l’homme exerçait une emprise importante sur sa femme et se montrait violent. «Il m’a dit que sa femme ne sortait pas. Elle sortait une fois tous les six mois et c’était avec lui», a ajouté le témoin.