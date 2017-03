Meunier toujours incertain pour Belgique-Grèce: Roberto Martinez pourrait jouer la carte… Chadli!

Qui donc va pouvoir prendre la place de Thomas Meunier en cas de forfait ? La question doit être envisagée, vu les récentes déclarations de Roberto Martinez, coach fédéral, annonçant qu’il ne voulait pas que le latéral droit du PSG joue « s’il n’est qu’à 99,9 % ». Or, avec sa blessure à la cheville contractée le week-end dernier, le joueur gaumais ne semble pas dans les meilleures dispositions pour le match crucial de ces qualifications pour le Mondial 2018, contre la Grèce, ce samedi soir (20h45, au Stade Roi Baudouin). Ce jeudi matin, Meunier a encore réalisé un travail individuel, à l’écart du groupe…

Une décision doit être prise ce vendredi après-midi concernant la participation de Meunier ou non à ce duel important, mais en conférence de presse, Roberto Martinez a déjà évoqué l’une des alternatives possibles au flanc droit du PSG : outre Thomas Foket, le jeune joueur de La Gantoise, le sélectionneur évoque Nacer Chadli !

« Il possède l’expérience et les qualités physiques pour jouer à ce poste », explique Martinez. « Concernant l’équilibre défensif, dans le football moderne, tout le monde doit défendre. Ça ne m’inquiète donc pas d’avoir Carrasco à gauche et Chadli à droite ».

Le coach affirme ainsi avoir déjà son équipe en tête. Du coup, on imagine bien Chadli prendre la place de Meunier, avec une défense à trois pour protéger le but de Thibaut Courtois. Et à la place d’Eden Hazard ? Radja Nainggolan semble tenir la corde pour assurer un rôle plus offensif, à côté de Dries Mertens.