Soyez prudents: la police partage un nouvel avertissement pour ne plus se faire avoir

Ce mail reçu par des milliers de personnes émane soi-disant de B-Post. Celui-ci indiquait qu’un colis avait été présenté à votre domicile mais qu’il n’avait pu vous être remis car il n’y avait personne. Un lien propose alors de faire les démarches pour récupérer votre volis.

Sauf que ce lien est évidemment un virus, et que votre ordinateur est instantanément bloqué. Les risques sont nombreux puisque les hackers vous demandent alors une rançon pour débloquer votre disque dur. Et comme l’explique l’expert de la police sur le site de la police fédérale « entre fin 2015 et fin 2016, les variantes de ces virus ont en effet été multipliées par 30 et c’est souvent le langage de programmation Java Script qui est utilisé pour infecter la machine de destination ».

Soyez donc prudents.