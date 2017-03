Les clubs amateurs ne veulent plus que les clubs de Pro League jouent le dimanche en début d'après-midi

Les clubs amateurs flamands aimeraient que les matches de Division 1A ne soient plus joués le dimanche après-midi, pour ne plus faire concurrence avec les rencontres des divisions amateurs.

Comme l’expliquent nos confrères du Nieuwsblad, les clubs des divisions inférieures se plaignent de la perte de nombreux spectateurs ces dernières saisons. Et selon eux, l’un des facteurs expliquant cet exode des supporters est la diffusion en direct sur Proximus, VOO et Telenet des matches de Pro League, le dimanche après-midi, alors que les clubs amateurs sont également sur les terrains.

L’association des clubs amateurs néerlandophones Voetbal Vlaanderen (l’équivalent de l’ACFF, en Wallonie et à Bruxelles), propose ainsi à l’Union belge de football (URBSFA) et à la Pro League de ne plus organiser de rencontre de football professionnel le dimanche après-midi. « Nous aimerions que du temps soit libéré pour le football amateur, comme c’est le cas dans d’autres pays », explique Gilbert Timmermans, dirigeant de Voetbal Vlaanderen. « Un match à 18h peut être OK, mais pas à 14h30 ».

Koen De Brabander, CEO de l’Union belge, a déjà annoncé que l’option n’était pas envisagée, au grand dam de Voetbal Vlaanderen. « Les clubs professionnels disent que ces diffusions en direct n’ont pas d’impact sur nous, mais sans ces matches, on gagnerait 20 % de spectateurs en plus ! », affirme encore Gilbert Timmermans. L’association a ainsi fait une deuxième proposition, afin qu’un pourcentage du contrat télévisuel négocié par les clubs professionnels soit offert aux clubs amateurs. La proposition est désormais évaluée par l’Union belge.