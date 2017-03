Officiel: Thomas Meunier déclare forfait pour Belgique-Grèce, Kevin De Bruyne est "très incertain"

Kevin De Bruyne et Thomas Meunier.

Le sélectionneur des Diables rouges Roberto Martinez a confirmé le forfait de Thomas Meunier. Le flanc droit du PSG est toujours blessé à la cheville et est rentré sur Paris. Kevin De Bruyne, pour sa part, s’est blessé à l’entraînement.

La décision était attendue, elle a finalement été confirmée lors de la dernière conférence de presse des Diables rouges, ce vendredi à Tubize : Roberto Martinez a décidé de laisser Thomas Meunier quitter la sélection nationale pour les prochains matches internationaux contre la Grèce (samedi, 20h45) et la Russie (mardi, 20h45).

Le flanc droit du Paris Saint-Germain s’était blessé à la cheville le week-end dernier, et ne s’est jamais remis de ce coup direct. « Il n’est pas à 100 %, nous avons donc décidé de le laisser repartir à Paris », explique Martinez. « Je verrai ce soir qui je choisirai à la place de Meunier », ajoute-t-il, confirmant que les options sont nombreuses. Thomas Foket, le jeune médian défensif de La Gantoise, pourrait ainsi faire ses débuts sous le maillot de l’équipe nationale, alors que Nacer Chadli pourrait dépanner sur le flanc droit pour le match contre la Grèce.

Autre annonce de la part du coach : Kevin De Bruyne. Le médian de Manchester City a en effet ressenti une gêne à une cuisse à l’entraînement et pourrait déclarer forfait pour le duel contre la Grèce. Martinez affirme toutefois que « Mirallas et Nainggolan sont les options pour remplacer De Bruyne ». Soit un nouveau coup dur après les retraits d’Eden Hazard et de Meunier.

Roberto Martinez n’a toutefois pas souhaité indiquer le onze de base qu’il compte dessiner pour ce duel crucial dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2018, contre la Grèce, ce samedi au Stade Roi Baudouin (20h45).