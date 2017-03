Un accident "évité de justesse" à Brussels Airport selon UBCNA, Belgocontrol tempère

Un accident a été « évité de justesse jeudi au croisement des pistes 01/07 » de Brussels Airport entre des avions des compagnies Vueling et British Airways, prétend vendredi l’Union Belge Contre les Nuisances Aériennes (UBCNA), dans un communiqué.

Contactée par l’agence Belga, l’entreprise en charge du trafic aérien Belgocontrol, sans réagir aux affirmations de l’UBCNA, indique qu’un « go around » a eu lieu et qu’il s’agit d’une « procédure standard ».

« Le contact n’était pas possible avec un avion au sol. Le contrôleur a donc pris des précautions et demandé à un avion en approche de faire un ’go around’ (une procédure d’interruption de l’atterrissage avec remise des gaz : ndlr). Il s’agit d’une procédure standard, il y en a plusieurs centaines par année », indique-t-on chez Belgocontrol.

L’UBCNA estime que l’usage de la piste 01 de l’aéroport n’était pas justifié en raison des conditions de vent.

Le ministre de la Mobilité François Bellot, qui indique avoir été informé par une association de riverains qu’un incident aurait été évité au croisement des pistes 01/07, a demandé « aux services ad hoc ce qu’il en est et de donner suite dans les meilleurs délais ».