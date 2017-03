Le printemps grandeur nature à Saint-Gérard

Concrètement, Julie VanH, sur la une télé et Adrien Joveneau, sur VivaCité, vous invitent à les rejoindre ce samedi 25 mars dans le cadre bucolique de l’Abbaye Saint-Gérard pour un grand bol d’air et de bonne humeur...Une journée d’animations gratuites, accessibles aux petits et aux grands et dont nous vous livrons ci-dessous le programme :

Le rendez-vous est fixé à 11h, dans la cour de l’abbaye. Les 100 premiers inscrits recevront le T-Shirt officiel de l’opération etun repas préparé par le traiteur de l’abbaye. Allez, on vous met dans la confidence, ce seront des Boulets à La Brogne, la délicieuse bière du terroir brassée sur place. Avant de passer à table, vous pourrez aussi faire vos emplettes sur le marché du terroir organisé par Artisans Paysans, la dynamique coopérative namuroise.

Au menu également, une balade « Oiseaux, ruisseaux, paysages » co-organisée par les Contrats de Rivières et 1 balade à vélo « Mille Bornes à vélo » – encadrée par le GAL. Il y aura aussi une série d’ateliers : fabrication de produits d’entretien écologique, fabrication d’abris à insectes. L’après-midi sera consacrée aux chantiers -nature avec le Grand Nettoyage de Printemps organisé en Wallonie et…dans le village de Saint Gérard !

Si vous avez la main verte, vous pourrez participer à l’aménagement du potager collectif proposé par les Jardins Papotes avec l’ aménagement du chemin avec du broyat, la construction d’une cabane en saule, la fabrication du compost en palette, la construction de mobilier en palette et la création d’une spirale aromatique.

Il y aura aussi une COURSE RELAIS PLANTATION DANS LES ZONES LOCALES : Chaque équipe devra relever un défi … aménager 3 zones dans le village. Pour y arriver, elles recevront une fiche « mission » et du matériel (brouette, matériel de plantation, etc…). L’occasion de replonger dans l’atmosphère de vos colonies de vacances ou de vos camps scouts !

Last but not least, vous pourrez aussi fabriquez des nichoirs pour cincle plongeur qui seront placés le jour même sous les ponts de Saint-Gérard . Les nichoirs à mésanges, quant à eux, seront installés dans les écoles. Et si vous aimez le chant des oiseaux, l’après-midi se terminera en beauté avec le set acoustique de Sarah Letor et Viktor Lazlo. Un p’tit tour en canoë rose en ce premier beau week-end du printemps, cela ne se refuse pas…Allez tous à Saint-Gérard, dans l’entité de Mettet !

Plus d’infos sur vivacite.be