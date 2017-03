Police: le préavis de grève peut-être suspendu jusqu'au 14 avril

Le préavis de grève déposé le 1er mars dernier par le front commun des syndicats policiers (CGSP, SLFP Police, CSC et SNPS) sera peut-être suspendu jusqu’à une nouvelle réunion avec le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, prévue le 14 avril prochain, a-t-on appris vendredi de sources syndicales. Le SLFP et le SNPS s’accordent le week-end pour réfléchir à la question et décideront lundi de suivre ou non les deux autres syndicats sur cette suspension.

« Nous avons pris acte des résultats du contrôle budgétaire. Nous reverrons le ministre de l’Intérieur le 14 avril, avec une liste des postes où les déficits sont les plus importants au sein de la police », a expliqué Eddy Quaino (CGSP), au terme d’une réunion vendredi après-midi avec Jan Jambon et la commissaire générale Catherine De Bolle.

En attendant, le préavis de grève qui avait été déposé par le front commun le 1er mars pour la période courant du 16 mars au 30 avril 2017, sera peut-être suspendu lundi si SLPF et SNPS y consentent. « On ne peut pas dire que l’on soit particulièrement satisfait de la rencontre de ce vendredi. On attendait sans doute plus de la part du ministre », a poursuivi M. Quaino. Les syndicats se sont toutefois vu confirmer que 15 millions d’euros supplémentaires seront affectés au budget de la police fédérale, dont 12 millions pour le matériel et 3 à 4 millions pour le personnel, ce montant étant réservé pour le dernier trimestre 2017.

Par ailleurs, en ce qui concerne la police locale, l’ouverture d’un débat sur un « Octopus 2 » est envisagée. « Reste à voir si le politique va saisir la balle au bond », a encore indiqué le responsable du syndicat socialiste.

« La prochaine réunion sera essentielle. Grâce à l’état des lieux qui doit être fait, on verra mieux où l’on va et si notre préavis de grève doit être activé ou pas », a-t-il conclu.

Les syndicats policiers réclament notamment des effectifs supplémentaires pour le cadre administratif et logistique (ouvriers, techniciennes de surface, peintres, mécaniciens…). Ils demandent également que du personnel opérationnel soit recruté et que les services de police soient refinancés tant au niveau fédéral que local.