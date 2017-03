Publifin: "On a voulu faire un problème wallon d'un problème liégeois", dit Paul Furlan

L’ex-ministre wallon de l’Énergie et des Pouvoirs locaux Paul Furlan a estimé vendredi devant la commission d’enquête Publifin du parlement wallon que des outils existaient pour éviter le dérapage des comités de secteur, et qu’en visant la tutelle régionale, « on a voulu faire un problème wallon d’un problème liégeois ».

« On a essayé de déplacer le centre de gravité de la responsabilité de Liège vers Namur », a affirmé le député-bourgmestre de Thuin, qui a démissionné de son mandat à la mi-janvier pour préserver « la sérénité du gouvernement », après avoir été fragilisé par des critiques sur un manque d’initiative vis-à-vis du groupe liégeois et sur la composition de son cabinet.

« Ce qui a le don de m’énerver, c’est cette phrase qui revient tout le temps, de dire ’tout le monde savait’. C’est vrai, mais seulement chez les responsables politiques d’un certain niveau à Liège. À vous de décider qui », a lancé aux députés M. Furlan, répétant qu’il n’avait jamais été alerté des dysfonctionnements. Il dédouane aussi les présidents de parti, en renvoyant aux fédérations provinciales. « Évidemment, la dernière personne à avertir, c’était le contrôleur. Celui qui viendrait me dire ’on va faire une petite entourloupe, on te demande de la baliser’, c’est mal me connaître. »