Sondage politique: le PTB passe devant le PS et devient le deuxième parti de Wallonie!

Selon un sondage réalisé par nos confrères de La Libre et la RTBF, le Parti du travail de Belgique passe devant le Parti socialiste en termes d’intentions de vote en Wallonie. Il devient aussi le troisième parti à Bruxelles, où le PS reste premier.

Tout baigne pour Raoul Hedebouw et les siens.

Le PTB enregistre une progression importante en Wallonie, où il se hisse en deuxième position en ce qui concerne les intentions de vote, dépassant le PS, et à Bruxelles, où il monte sur la troisième marche du podium, indique un sondage diffusé vendredi soir par la RTBF et La Libre Belgique.

En Wallonie, les intentions de vote pour les élections fédérales donnent le PTB à la deuxième place avec 20,5% (contre 18,4% en décembre 2016 et 5,5% aux élections de 2014) derrière le MR (qui devient le premier parti de la Région avec 22,7%, en baisse de 0,4% depuis décembre).

Le PS, qui glisse de 25,4% à 20,3%, n’arrive plus que troisième, plombé sans doute par une image abîmée par la saga Publifin.

Source chiffres : RTBF/La Libre

A Bruxelles, le PTB s’installe, toujours pour ce qui concerne les élections fédérales, en troisième position avec 14,1% des intentions de vote (+4,5%), en délogeant Ecolo (qui est pourtant en hausse, passant de 11,3% à 13,1%) et en laissant DéFi largement derrière lui (10,4% contre 10,5% en décembre).

Les deux premières places reviennent au PS (20,1% contre 20,4%) et au MR (18,7% contre 19%).

Source chiffres : RTBF/La Libre

Ce sondage a été réalisé auprès de 2.898 électeurs belges entre le 16 et le 20 mars 2017. La marge d’erreur maximale est de 3% sur l’échantillon en Flandre, de 3,2% en Wallonie et à Bruxelles et de 1,8% sur l’échantillon national.