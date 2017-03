Braquage à l'Aldi de Gerpinnes: les voleurs ont fait irruption dans le magasin avec un fusil à canon scié

Deux individus armés et cagoulés ont braqué le magasin Aldi de Gerpinnes ce vendredi en début d’après-midi. Les auteurs ont emporté un butin indéterminé et pris la fuite à moto, ont indiqué les forces de l’ordre.

Le vol s’est produit au magasin Aldi de la chaussée de Philippeville. Deux hommes cagoulés et armés, juchés sur une moto, ont fait irruption sur le parking. Le passager est entré dans le commerce et s’est dirigé vers les caisses pour braquer le personnel avec une arme à canon scié tandis que son complice l’attendait à l’extérieur. Le malfrat s’est fait remettre un butin indéterminé et a rejoint son complice.

Les deux hommes ont pris la fuite dans une direction indéterminée. Avertie des faits, la police locale de la zone Germinalt s’est rendue sur place. Une enquête est ouverte.