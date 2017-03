Les compagnies aériennes belges doivent rembourser 19 millions d'euros d'aides d'Etat

Concrètement, cette somme avait été attribuée à Brussels Airport Company (BAC), gestionnaire de l’aéroport national, au titre de contribution aux coûts d’infrastructures et de prestations pour assurer la sûreté des passagers et des installations aéroportuaires. À charge alors pour BAC de rétrocéder les sommes aux compagnies qui ont bénéficié, in fine, de la mesure de soutien. La condition à respecter pour prétendre à la ristourne était d’avoir transporté au moins 400.000 passagers durant l’année de référence (2012). Brussels Airlines, TUI fly (alors Jetairfly) et Thomas Cook Airlines en avaient profité, au grand dam d’autres compagnies, comme les low costs Ryanair et Vueling, qui avaient déposé une plainte auprès de la Commission européenne.

Le ministre de la Mobilité, François Bellot, a finalement décidé de retirer l’arrêté royal qui consacrait ces aides litigieuses.

Le montant s’élevait à quelque 19 millions d’euros pendant trois ans mais il n’a été versé qu’une seule fois, au titre de l’année 2014.

Pour Brussels Airlines, il s’agit d’un montant de 16,8 millions d’euros, a laissé entendre la compagnie aérienne. La compagnie belge, qui n’avait pas dépensé l’argent par précaution, s’attend donc à ce que le remboursement ait un « impact limité ».

« Nous avons confiance dans le fait que les autorités continuent à travailler à une autre solution pour élimer la discrimination inacceptable en matière de charges sociales dans le secteur aéronautique », ajoute-t-on chez Brussels Airlines.

Du côté de Thomas Cook Airlines et TUI fly, on dit attendre d’être officiellement notifié de la décision avant de réagir. Ensemble, les deux compagnies aériennes ont perçu environ 2,2 millions d’euros en 2014.