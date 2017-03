Publifin: Claude Parmentier pris en flagrant délit de… mensonge!

Ch. C.

Pourquoi Claude Parmentier (PS) a-t-il démissionné de son poste de chef de cabinet adjoint au cabinet du ministre Furlan, à la mi-janvier ? En raison de la hauteur de ses émoluments comme Paul Furlan (PS) l’a dit alors ? Ou à cause de ses conflits d’intérêts ? Le bourgmestre de Wanze était en effet responsable de la cellule des pouvoirs locaux au cabinet et, de l’aveu même de l’administration jeudi, il y était la personne de contact sur les intercommunales. Et ce alors qu’il était grassement rémunéré chez Publifin et Nethys, l’intercommunale liégeoise et sa sulfureuse filiale privée. Juge et partie en plein, donc.