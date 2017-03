Profitez bien de votre samedi... si vous ne travaillez pas: la journée sera sèche et ensoleillée

Nouvelle journée très agréable, côté météo. Et cela tombe bien, c’est samedi. Nombre d’entre vous vont donc pouvoir profiter allègrement d’un généreux soleil et d’une belle luminosité, sans passage nuageux ni pluvieux. Seul le vent pourrait parfois vous sembler désagréable.

Le temps sera ensoleillé samedi avec des maxima de 11 à 14 degrés mais, avec un désagréable vent de nord-est, les

températures ressenties seront bien plus fraîches, annonce l’IRM.

La journée sera ensoleillée et sèche avec tout au plus quelques voiles d’altitude. Les maxima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 13 ou localement 14 degrés en plaine. On prévoit par contre un désagréable vent de nord- est modéré à assez fort. Les températures ressenties seront donc nettement plus fraîches.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec et le ciel d’abord dégagé ou peu nuageux. En seconde partie de nuit, des champs de nuages bas pourront se former, surtout dans la moitié nord du pays. Les minima varieront de 1 degré en haute Belgique à 5 degrés à la mer. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur nord- est