Stoffel Vandoorne, 18e des qualifications à Melbourne: "Dommage car les essais du matin avaient été encourageants"

Stoffel Vandoorne n’a pas vécu une séance de qualification très encourageante en vue du GP d’Australie, samedi à Melbourne. Dès sa montée en piste, le Roularien a été prié de rentrer au stand: "Problème de pression d’essence, tu n’as pas de puissance, tu dois rentrer", lui a signifié son ingénieur Tom Stallard. Le Roularien s’est exécuté, et pendant que les ingénieurs de McLaren se penchaient dans l’environnement de son moteur Honda, les autres concurrents se battaient contre le chrono en vue de franchir le cap de la Q1. En toute fin de séance, notre compatriote est encore monté en piste, mais il n’avait qu’un seul tour pour tenter de se classer parmi les 15 premiers. C’était peine perdue, et alors que son équipier Fernando Alonso signait le 12e temps, Vandoorne ne se classait que 18e et en restait là…

"C’est un sport mécanique"

"Cela a été une session difficile, mais nous nous y attendions un peu car nous savions que l’ensemble de ce week-end serait difficile", dit un Stoffel Vandoorne déçu, bien sûr, mais pas abattu. "Cela dit, la troisième séance d’essais libres qui s’était déroulée à l’heure du midi avait été encourageante. Je n’avais certes accompli que neuf tours, mais j’avais pu avancer pas mal dans le réglage de la balance de ma voiture, et ce malgré un petit écart de trajectoire en milieu de séance. J’étais cependant convaincu que j’allais pouvoir encore améliorer mon chrono (1.26.699) en qualification. Las, ça n’a pas pu se faire pour les raisons que vous connaissez."

Et notre compatriote de conclure, un brin fataliste : "On s’attendait à vivre un premier week-end difficile, c’en est un. Mais la F1 est un sport mécanique, et il faut donc en accepter les lois. Et puis de toute façon, ça ne change pas grand-chose finalement: je partirai depuis le fond de la grille, mais tenterai de faire de mon mieux de toute façon..."

Alonso 13e sur la grille

Pendant que Stoffel Vandoorne se lançait dans un premier débriefing avec ses ingénieurs, Lewis Hamilton signait la pole position de ce GP d’Australie, devant la Ferrari de Sebastian Vettel, et la Mercedes de son nouvel équipier Valtteri Bottas. Raikkonen (Ferrari) a signé le 4e chrono devant Verstappen (Red Bull), Grosjean (Haas), Massa (Williams), Sainz et Kvyat (Toro Rosso). Daniel Ricciardo (Red Bull) ne partira que 10e: le héros local a commis une petite faute lors de son premier tour rapide, et est sorti de la piste, ce qui s’est traduit par une petite interruption de la séance. Alonso s’élancera depuis la 13e place sur la grille.

Le départ du GP d’Australie sera donné ce dimanche à 7h du matin (16 heures, à Melbourne).