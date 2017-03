Collision entre un train et un camion entre Ottignies et Louvain

Un train qui circulait sur la ligne 139 Ottignies-Louvain est entré en collision avec un camion samedi matin vers 07h00 à hauteur d’un passage à niveau à Sint-Joris-Weert (Brabant flamand). Aucun blessé n’est à déplorer. Le passage à niveau fonctionnait normalement et les barrières étaient bien abaissées, affirment la SNCB et Infrabel.

Les dix-sept passagers du train qui reliait Namur à Bruxelles via Louvain, en raison de travaux entre Ottignies et Bruxelles, ont dû poursuivre leur voyage en bus en direction de Louvain. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Sint-Joris-Weert et Louvain, ajoute la SNCB. Des bus de remplacement ont assuré le service entre ces deux gares.

La circulation a repris peu après 08h30 sur une seule voie. Les trains y ont circulé à vitesse réduite à l’approche du passage à niveau concerné.

La seconde voie a été rouverte à 10h00 et le trafic est normalisé sur la ligne, indique Infrabel.