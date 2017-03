Nacer Chadli après Belgique-Grèce (1-1): "C'était de l'anti-football"

« C’ était de l’anti-football, surtout la façon dont ils ont ralenti le jeu, etc. » lançait-il. « Ils n’ont tiré qu’une fois au goal et ils ont marqué sur cette seule occasion, alors que nous, nous en avons plusieurs mais on n’en met qu’une au fond des filets. C’est dommage pour le résultat, on méritait mieux ce soir. Mais on a quand même beaucoup travaillé, et on aurait mérité d’en mettre plus ».

Avant de souligner l’importance de ce point acquis en fin de match. « C’était important de ne pas perdre aujourd’hui à la maison, surtout face à la Grèce qui nous aurait dépassés au classement en cas de victoire. Maintenant, je le redis, on s’est créé des occasions en deuxième mi-temps et on aurait pu en mettre deux. C’est frustrant », concluait-il sur la performance collective des Diables.

À titre personnel, Nacer Chadli s’estimait relativement satisfait de sa prestation. «Si j’ai marqué des points? Oui, je pense. J’ai beaucoup travaillé et j’ai essayé d’apporter des centres.»