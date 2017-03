Romelu Lukaku, élu "Homme du match": "Dans le futur, d'autres équipes vont jouer comme ça contre nous"

Romelu Lukaku a été élu « Devil of the match » après le partage des Diables face à la Grèce (1-1). L’attaquant d’Everton a marqué le but de l’égalisation dans les dernières minutes, permettant de sauver la Belgique du naufrage.

« J e suis un peu déçu, comme toute l’équipe. Quand on est à la maison, on joue toujours pour obtenir la victoire. Nous avons une équipe qui a assez de talent pour faire la différence à tous les matches. Ce soir, on n’a pas été bons en première mi-temps. Le rythme n’était pas assez élevé. Ce qui a été corrigé après la pause avec l’entrée de Mousa Dembélé. A la fin, on a essayé de jouer avec un jeu un peu plus direct. On doit apprendre de ce match aujourd’hui, car dans le futur, si on continue à s’améliorer, il risque d’y avoir beucoup d’autres équipes qui vont jouer comme ça contre nous. On est déçus mais c’est le foot, car on n’a pas assez profité de nos bonnes situations », explique le buteur des Diables après le partage contre la Grèce (1-1).

L’attaquant s’est aussi exprimé sur son but : « J’ai demandé le ballon et puis c’est de l’instinct. Je savais déjà ce que j’allais faire avant de recevoir le cuir de la part de Dries Mertens. »