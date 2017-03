Fusillade dans une boîte de nuit à Cincinnati: un mort et au moins 14 blessés

«Les motivations n’ont pas encore été éclaircies mais il n’y a pas d’indication que ces faits soient liés au terrorisme», a écrit le chef adjoint de la police de Cincinnati, Paul Neudigate, sur Twitter.

La police de cette ville de l’Ohio avait plus tôt avancé qu’au moins deux tireurs étaient responsables de la fusillade, mais Paul Neudigate est plus tard revenu sur cette information, toujours sur le réseau social: «Seulement un tireur signalé pour l’instant, nous enquêtons toujours pour déterminer si d’autres sont impliqués», a-t-il écrit à l’aube (peu avant 10H30 GMT).

Des centaines de jeunes se trouvaient dans cette boîte de nuit, le Cameo, lorsque la fusillade a éclaté à 01H00 (05H00 GMT), selon la police de Cincinnati qui a recensé «15 victimes par balles (dont) une personne tuée».

Des circonstances qui ont immédiatement rappelé l’attaque sanglante revendiquée par l’Etat islamique contre une boîte de nuit gay d’Orlando, en Floride, qui avait fait 49 morts et une soixantaine de blessés le 12 juin 2016. Soit le pire attentat commis sur le sol américain depuis le 11-Septembre.

Un Américain d’origine afghane, Omar Mateen, s’était introduit dans ce club très fréquenté, le Pulse, où il avait fait feu et pris des otages pendant plusieurs heures avant d’être abattu par les forces spéciales.

All victims have been transported from the scene, more victims are arriving at local hospitals and fire stations, unknown total number pic.twitter.com/p66nOzalHs