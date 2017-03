Fusillade dans une boîte de nuit de Cincinnati: des tireurs font au moins un mort et de nombreux blessés

Une personne a été tuée et 14 blessées par balles tôt dimanche lors d’une fusillade impliquant au moins deux tireurs dans une boîte de nuit de Cincinnati dans l’Ohio (nord-est des Etats-Unis), a annoncé la police. On recense «15 victimes par balles (dont) une personne tuée», a déclaré la police de Cincinnati, sans fournir d’indication sur les motivations des assaillants.

Des centaines de personnes se trouvaient dans cette boîte de nuit, le Cameo, lorsque la fusillade a éclaté, a indiqué un responsable de la police, Paul Neudigate, cité par une télévision locale, WLWT5. Il a affirmé qu’il y avait «un grand nombre de victimes» après la fusillade survenue à 1h, heure locale.

Le capitaine Kimberly Williams de la police de Cincinnati a pour sa part affirmé à la chaîne CNN qu’il y avait au moins deux tireurs, contrairement aux premières informations selon lesquelles un seul homme aurait tiré sur la foule, des jeunes en majorité.

«Nous sommes certains qu’il y avait plus d’un (tireur), mais nous ne sommes pas sûrs qu’il y en avait plus de deux», a-t-elle dit.

«Lorsque les tirs se sont produits, les gens ont couru dehors, par conséquent il n’y avait plus beaucoup de monde dans la boîte de nuit», a-t-elle ajouté, faisant état de scènes de «chaos» lors de la fusillade.

La police interrogeait les nombreux témoins de la scène, a indiqué pour sa part le sergent Eric Franz à la chaîne ABC, ajoutant qu’il n’y avait pas eu à ce stade d’arrestation.

Le 12 juin 2016, un Américain d’origine afghane, Omar Mateen, s’était introduit dans un club gay très fréquenté d’Orlando (Floride, sud-est), où il avait fait feu et pris des otages pendant plusieurs heures avant d’être abattu par les forces spéciales.

L’attaque, revendiquée par le groupe Etat islamique, avait fait 49 morts.

All victims have been transported from the scene, more victims are arriving at local hospitals and fire stations, unknown total number pic.twitter.com/p66nOzalHs