Fusillade dans une boîte de nuit de Cincinnati: un mort et de nombreux blessés

Un tireur a ouvert le feu sur des clients d’une boîte de nuit de Cincinnati, dans l’état d’Ohio, la nuit dernière. L’établissement concerné est le Cameo Night Club, sur Kellogg Avenue.

Selon les médias locaux, qui se basent sur des sources policières, au moins une personne a été tuée et quatorze autres ont été blessées.

Les autorités ont confirmé que tous les blessés avaient été emmenés vers des hôpitaux des environs mais n’ont pas communiqué au sujet du tireur. A-t-il été abattu ou arrêté ? Ou est-il toujours en fuite ? La police n’a pas donné de détails.

All victims have been transported from the scene, more victims are arriving at local hospitals and fire stations, unknown total number pic.twitter.com/p66nOzalHs