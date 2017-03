Deux motards blessés après une manœuvre de dépassement à Willaupuis

En cause, une voiture et une moto. La moto a heurté la voiture et est partie en embardée pour terminer sa course contre arbre. « En fait, plusieurs voitures se trouvaient les unes derrière les autres et une moto a voulu les doubler toutes alors que je m’apprêtais à tourner vers la gauche pour aller au centre de Willaupuis ayant manifesté mon intention, avec mon clignoteur », explique le conducteur de la voiture, de type petit véhicule utilitaire.

La moto et la voiture venaient de la barrière de Bury, circulant donc dans la même direction.

Le conducteur de l’utilitaire s’est engagé au moment où la moto a surgi, il n’a pas pu éviter le choc. La moto a été projetée quelques mètres plus loin sur un arbre.

Un choc qui a été violent. Les deux occupants de l’engin ont été blessés, un homme originaire de Charleroi et sa passagère originaire d’Ath.

Le pilote et sa passagère souffriraient de fractures, mais leurs jours ne semblent pas en danger. C’est la police de Leuze-Belœil qui a dressé constat.