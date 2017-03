Une société spécialisée offre deux jobs de rêve: 2.900 € par mois pour tester des sex-toys!

Soft Love, leader de démonstration de sex-toys et produits érotiques, c’est plus de 2.400.00 clients!

Pour continuer à satisfaire ses clients friands de sex-toys, lingerie et produits coquins, la société tient à faire tester ses produits.

En 2012, elle avait déjà engagé une testeuse de sex-toys. «On avait reçu plus de 4.200 candidatures venant de pays différents », explique Nicolas Bustin, le manager.

Cette fois, Soft Love part à la chasse d’un couple. Il testera non pas tout le catalogue, mais une série de produits afin de sélectionner ceux qui se retrouveront dans le catalogue 2018 de la société. «70% de nos ventes concernent les cosmétiques et la lingerie. On ne s’en rend pas compte mais si on teste le café, on doit également tester les sex-toys et la lingerie. Si après une heure à avoir fait l’amour on n’a qu’une seule envie, c’est de l’enlever, c’est que ce n’est pas un bon produit. On est loin d’être une petite société, on a des clients à satisfaire. »

Trois heures après avoir publié l’annonce, la société a déjà reçu 183 candidatures, dont plusieurs venaient de France.

