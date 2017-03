Blessés, Fellaini, Ciman et Courtois ne joueront pas contre la Russie

Courtois se plaint d’une gêne à la hanche, Fellaini s’est occasionné une blessure à l’orteil et Ciman souffre d’une douleur au genou.

Samedi, à l’occasion du match de qualification pour le Mondial 2018, Roberto Martinez avait déjà dû se passer d’Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Thomas Meunier.

UPDATE | Marouane @Fellaini Fellaini (toe), @ThibautCourtois (hip) and @LaurentCiman23 (knee) will also not play against @TeamRussia #BelRus