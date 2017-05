Reconstitution du meurtre de Laeticia, 22 ans, tuée sur le parking de Mons Expo : Cédric M. a coopéré

Ce mercredi, les enquêteurs de la police judiciaire de Mons ont procédé à une reconstitution du meurtre de Laeticia Bauwens sur le site du Lotto Mons Expo. La jeune femme a péri après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Identifié et arrêté grâce aux caméras de surveillance, Cédric M., un Colfontainois de 33 ans est le seul suspect dans ce dossier .

Pour rappel, le matin du 22 avril dernier, Laeticia et ses amies s’étaient donné rendez-vous à 7h sur le parking du Lotto Mons Expo. Toutes projetaient de se rendre à Bruxelles, en covoiturage. Quand la jeune Binchoise est arrivée là-bas, aucune n’était sur place. En réalité, ses copines se trouvaient non loin de là, à 300 mètres seulement. La méprise à propos du lieu de rencontre, lui a été fatale. Un inconnu l’apostrophe violemment et lui assène plusieurs coups de couteau.

> Près d’une semaine après le drame, Cédric M. est appréhendé. Il nie alors les faits.

> Ce 24 mai au petit matin, le suspect a participé à une reconstitution de la terrible scène. Retrouvez le temoignage de Me. Catherine Hupez, son avocate, dans nos éditions digitales.