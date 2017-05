A 89 ans, André Jassogne est le doyen des 20 kilomètres de Bruxelles auxquels il participera pour la 38è fois

André Jassogne travaillait à la Stib. Sportif depuis l’enfance, il a longtemps fait du basket. Après un long déplacement pour un match où il est resté sur le banc, il a pensé qu’il était temps de quitter les sports d’équipe.

Il a fait sa première course à 52 ans, ses chaussures de basketteurs aux pieds. C’était la première édition des 20 km de Bruxelles, qui comptait déjà plus de 4.000 participants. Le parcours inédit partait et revenait alors au Heysel, avec un seul ravitaillement au parc du Cinquantenaire. André Jassogne a fini la course en un peu plus de 2 heures et ses courbatures les jours suivants lui ont fait comprendre que tout sport méritait de s’entraîner. Il continue encore aujourd’hui à faire 12-13 km tous les dimanches.

Peut-être la dernière fois

«Mon record est 1 heure 26, ce qui est un bon temps moyen», estime André Jassogne. «C’est entre 60 et 70 ans que j’ai fait mes meilleurs résultats. J’ai fait d’autres courses dans le passé et 4 fois le marathon de Bruxelles dans des temps honnêtes, moins de 3 heures et demi. Mon dernier marathon remonte à 1992. Depuis 4-5 années, les 20 km deviennent quand même durs pour moi. L’année passée, j’ai mis 3 heures 26, en alternant avec des moments de marche. Je pense que cette année-ci je courrai encore moins. Si ça ne va pas, j’abandonnerai en cours de route. C’est peut-être la dernière année».

Une ambiance extraordinaire

Le travail des organisateurs est selon lui remarquable. «Les 20 km c’est une ambiance extraordinaire, car il y a toutes les nationalités, toutes les catégories sociales, tous les âges, et il arrive souvent de bavarder avec un concurrent des souvenirs de courses passées», se rappelle André Jassogne. «Je me souviens d’une tempête qui nous a empêché de traverser le bois de la Cambre et les organisateurs ont dû changer le tracé du parcours au moment même avec la police. J’ai couru les 20km par tous les temps: la tempête, l’orage, la pluie et la chaleur extrême comme celle qu’on va avoir dimanche malheureusement. Ce sont les plus mauvaises conditions».