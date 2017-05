Charles Michel confirme une hausse des budgets militaires de la Belgique

Peu surpris par la demande du président américain Donald Trump aux Européens d’augmenter rapidement leurs dépenses militaires, le Premier ministre belge Charles Michel a confirmé jeudi l’intention de son gouvernement d’augmenter progressivement le budget de la Défense. Il n’atteindra toutefois pas les 2% du PIB réclamés par Washington et par l’Otan.

«Nous considérons depuis quelques années (...) que nous devons stopper avec les réductions systématiques dans les dépenses de défense» pratiquées depuis 1981, a-t-il affirmé à la presse à l’issue d’une réunion spéciale des chefs d’Etat et de gouvernement des 28 - et bientôt 29 avec le Monténégro - de l’Otan à Bruxelles.

D’abord stabiliser les dépenses

«Cette législature (entamée en 2014) marque un tournant. Et le tournant, c’est d’abord de stabiliser les dépenses, de stopper les économies puis de renouer avec une logique de croissance pour renforcer nos capacités militaires et faire en sorte que la Belgique soit un partenaire fiable», a ajouté M. Michel, en soulignant que la période de (relative) stabilité ayant suivi la fin de la Guerre froide et des «dividendes de la paix» était révolue.

Le président Trump a brutalement enjoint jeudi, à l’occasion de sa première visite en Europe depuis son entrée à la Maison Blanche en janvier, ses alliés de l’Otan à s’investir plus fortement dans la lutte antiterroriste et à payer leur juste part, sans cependant lever les ambiguïtés sur l’engagement américain à défendre l’Europe en cas d’attaque.

Se concentrer sur le terrorisme

Devant les dirigeants alliés réunis pour l’inauguration du nouveau siège de l’Alliance atlantique, il a répété avec virulence ses reproches à l’égard de l’Otan, qu’il a longtemps qualifiée « d’obsolète» - avant de revenir en avril sur ses propos lors d’une rencontre avec le secrétaire général de l’organisation, Jens Stolenberg.

«L’Otan du futur doit se concentrer sur le terrorisme et l’immigration, ainsi que sur les menaces de la Russie et les frontières à l’est et au sud de l’Otan», a insisté M. Trump, s’appuyant sur ces exigences pour réclamer que les alliés mettent davantage la main à la poche.