Michel Sardou met un terme à sa carrière de chanteur

Michel Sardou s’exprime dans une interview au Parisien. En juillet, il entamera une dernière tournée avant d’arrêter la chanson. Après, c’est au théâtre qu’il se consacrera.

« J’arrête de chanter. Définitivement. Je vais faire une dernière tournée et un dernier album en octobre », dit-il. Pour lui, il est temps d’arrêter en raison de son âge. Michel Sardou fait une comparaison avec les sportifs : « C’est comme les sportifs, qui raccrochent à 35 ans. Ils jouent toujours bien mais courent moins vite. Ma voix, avec l’âge, a descendu. Ce que j’ai gagné grave, je l’ai perdu en aigu. Je veux me protéger et ne surtout pas faire l’album et la tournée de trop ».

Il précise dans Le Parisien que sa dernière série de concerts ressemblera «à quelque chose qu’il n’a jamais fait: de grands écrans assez dingues à travers lesquels on passe, avec plein d’effets visuels...». «Ce sera un remerciement au public, qui me suit depuis cinquante ans», souligne l’interprète de «Je vole», «Les lacs du Connemara» ou «Une fille aux yeux clairs».

Michel Sardou a 70 ans et entend ensuite se consacrer au théâtre de boulevard qu’il affectionne particulièrement.