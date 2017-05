Un pigeon transportant 200 pilules d'ecstasy intercepté par la police koweïtienne

On sait que, de tout temps, les pigeons ont toujours été très appréciés pour transporter des messages ou encore pour participer à des courses. Ils possèdent un sens de l’orientation exceptionnel qui leur permet d’effectuer de longs trajets sans se perdre. Mais c’est la première fois que des trafiquants de drogue ont eu l’idée de se servir du volatile pour transporter de la drogue.

Ce pigeon, apparemment venu d’Irak a été intercepté par la police koweïtienne avec un petit sac sur le dos dans lequel se trouvaient 200 pilules d’ecstasy.

Police catch a pigeon with 200 ecstasy pills hidden in a little backpack pic.twitter.com/vSB9eYtd84