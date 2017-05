Saisie record de 90 millions de cigarettes dans le port d'Anvers

Belga

La douane d’Anvers a saisi 89.698.760 cigarettes la semaine dernière, a rapporté vendredi le SPF Finances. La marchandise se trouvait dans huit containers en provenance de Port Saïd (Egypte) et était destinée à une firme néerlandaise. Il s’agit d’une des saisies les plus importantes du port d’Anvers, réalisée grâce à la collaboration des services de la douane française et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).