Roberto Martinez: "Je travaille comme si j'allais rester 20 ans"

Au menu de cette rencontre exclsuive ? Nainggolan, Kompany, Vermaelen et même… Castagne.

Un certain contraste existe entre le Roberto Martinez qui joue à cache-cache en conférence de presse et celui plus détendu que l’on a eu la chance de rencontrer en tête-à-tête à Tubize. Durant une heure, le sélectionneur fédéral a pris le temps de préfacer le prochain rendez-vous international face à la République Tchèque (5 juin) et l’Estonie (9 juin).

> Une interview exclusive à découvrir dans nos éditions digitales