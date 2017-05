Malgré les révélations du Canard enchaîné, la justice n'ouvrira pas d'enquête contre le ministre français Richard Ferrand

Alors même que son gouvernement planche sur sa première loi, consacrée à la moralisation de la vie publique, le Premier ministre, Edouard Philippe, a déclaré ce vendredi matin que « Richard Ferrand a ma confiance ».

Dans l’après-midi, le parquet de Brest a fait savoir, au terme d’« une analyse juridique » qu’il n’ouvrirait pas d’enquête. « En l’état, aucun des faits relatés n’est susceptible de relever d’une ou plusieurs qualifications pénales permettant d’ouvrir une enquête préliminaire », a indiqué le procureur Eric Mathais dans un communiqué.

Selon M. Philippe (LR), les électeurs de la circonscription de Carhaix-Plouguer « pourront dans deux semaines dire si, comme moi, ils ont confiance en Richard Ferrand ». « Ce sera le juge de paix, celui que personne ne peut dépasser en démocratie », a-t-il ajouté, en marge d’un déplacement à Paris pour soutenir un autre ministre candidat aux législatives pour En Marche !, Mounir Mahjoubi, face au patron du PS.

Selon le Canard enchaîné, les Mutuelles de Bretagne dont Richard Ferrand était alors le directeur général avaient souhaité en 2011 louer des locaux commerciaux à Brest pour ouvrir un centre de soins. L’entreprise avait choisi, entre trois propositions, celle d’une société immobilière appartenant à la compagne du ministre.

Le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis, qui avait demandé « solennellement » à l’exécutif de s’exprimer, a dénoncé un « aspect d’enrichissement personnel » dans ce qui est « en train de devenir l’affaire principale de cette élection », comme l’affaire Fillon pendant la campagne présidentielle.

Le député, qui brigue un sixième mandat, a prédit sur BFMTV son déroulement : « Acte 1 : un journal satirique ou autre révèle une affaire. Acte 2 : l’homme politique dit +Il n’y a rien à voir, circulez+ Acte 3 : il y a l’explication la semaine suivante de cette affaire. Acte 4 : il démissionne ».

Pas « une affaire », mais un « débat »

Mais le Premier ministre a tenté de minimiser la polémique, y voyant un « débat », pas « une affaire ».

« Il n’y a aucune procédure juridictionnelle en cours, il n’y a donc pas une affaire, il y a un débat. Ce débat, il est politique, et il sera tranché par ceux qui sont les plus à même et les mieux à même de trancher les débats politiques, qui sont les électeurs et les citoyens français », a déclaré M. Philippe.

Président de l’UDI et candidat aux législatives, Jean-Christophe Lagarde, s’est lui « étonné » sur RTL « qu’aucune enquête n’ait été ouverte par le parquet (…) Moi, à sa place, je demanderais au parquet d’enquêter pour démontrer son innocence ».

Une source proche du dossier avait fait savoir mercredi que le parquet national financier (PNF) n’est pas compétent « à ce stade » pour ouvrir une enquête, alors que le parti Les Républicains avait auparavant annoncé son intention de le saisir.

Pour M. Lagarde, « la situation dans laquelle (M. Ferrand) se met lui-même en disant « j’exclus totalement de démissionner » fait qu’on pourrait continuer à nourrir le soupçon ». M. Ferrand a assuré jeudi que « pas une seconde » il n’a pensé à renoncer à son poste de ministre.

Chef de file des députés PS, Olivier Faure a demandé sur BFMTV-RMC des « règles claires » sur la moralisation de la vie publique, faute de quoi le gouvernement s’expose à un « nouveau feuilleton désastreux pour sa crédibilité ».

Le projet de loi de moralisation doit être présenté en Conseil des ministres le 7 juin par le ministre de la Justice François Bayrou, dont le silence sur cette affaire a été critiqué par certains responsables PS.

L’affaire « démontre encore plus clairement et encore plus fortement la nécessité d’avoir des règles d’une très grande clarté afin de pouvoir les respecter de façon extrêmement stricte », pour que les responsables publics ne se placent pas « dans des situations qui seraient légales mais contestées », selon M. Philippe.