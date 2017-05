Au moins 13 morts dans des combats en Libye

Au moins 13 personnes ont été tuées et près de 80 autres blessées vendredi à Tripoli dans des combats entre les forces loyales au gouvernement d’union nationale et des groupes rivaux, selon un bilan du ministère de la Santé

Un responsable de la sécurité du GNA, Hachem Bichr, a déploré pour sa part 23 morts et plus de 29 blessés dans les rangs des forces loyales. Mais il n’était pas possible dans l’immédiat de vérifier ce bilan de source médicale.