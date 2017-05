Météo: des maxima proches de 30 degrés tout le week-end mais aussi une alerte jaune aux orages

Le ciel sera dégagé et le soleil sera à nouveau au rendez-vous ce samedi matin, à quelques voiles d’altitude près. Dans le courant de l’après-midi, des nuages viendront alourdir le ciel et pourraient éclater localement en averses orageuses. Ce risque concerne l’ouest du pays et les régions frontalières avec la France, selon les prévisions de l’IRM. Le mercure affichera 26 ou 27ºC sur les hauteurs ardennaises et à la mer. Dans le centre, il atteindra 30ºC et grimpera jusqu’à 33ºC en Campine, sous un vent modéré de sud-est.

En soirée et dans la nuit de samedi à dimanche, les nuages se feront plus nombreux avec par moments un risque d’averses et d’orages. Les minima se situeront entre 14 et 20 degrés. Le vent sera faible ou modéré, généralement de direction variable. L’IRM a d’ailleurs lancé une alerte jaune aux orages sur plusieurs régions du pays : « Samedi après-midi ou en soirée et la nuit de samedi à dimanche, quelques orages pourront déjà éclater par endroits, avec comme conséquence de fortes précipitations en peu de temps. Le risque est principalement marqué dans la moitié ouest du pays et sur les régions proches de la France ».

Dans le graphique ci-dessous, découvrez à quel moment votre région devrait être touchée si elle est concernée.

Dimanche, il fera à nouveau très chaud. Quelques averses orageuses localisées ne seront pas à exclure, sur l’ensemble du pays, cette fois. Les températures oscilleront entre 22ºC à la Côte, 25 à 28ºC en Ardenne et 29 à 32ºC ailleurs. Le vent sera faible et soufflera de direction variable.

Lundi, les maxima dépasseront encore 30 degrés avec un risque d’orage dès l’après-midi. Ensuite, les températures devraient baisser pour atteindre 21 à 25 degrés mardi.