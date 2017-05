Trafic chargé pour les retours de la côte

Le trafic était chargé samedi en début de soirée sur la E40 entre Ostende et Bruxelles, indique le centre flamand du trafic. À 18h00, des files s’étaient formées à hauteur de Beernem, Nevele et entre Tronchienne et les travaux de Zwijnaarde. Au total, les automobilistes perdaient une quarantaine de minutes.