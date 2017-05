Playoffs 2: Genk écarte Saint-Trond et accède au barrage européen

À domicile, les Limbourgeois se sont imposés 3-0 grâce aux buts de Buffel, Boetius et Samata. Les hommes d’Albert Stuyvenberg se rendront mercredi (20h30) à Ostende lors du barrage européen dont le vainqueur accédera au 3e tour préliminaire de l’Europa League.

Invaincu dans le groupe B des Playoffs2 2 (8 victoires, 2 partages), Genk était clairement favori de ce duel et a confirmé le pronostic. Les Genkois ont d’emblée montré leur supériorité qui s’est concrétisée peu après la demi-heure de jeu. Boetius recevait le ballon à l’extrémité gauche du rectangle et centrait au ras du sol pour Buffel qui coupait parfaitement la trajectoire du ballon pour inscrire le 1-0 (32e). Genk en rajoutait une couche onze minutes plus tard avec un superbe mouvement collectif fait de passes en un temps qui libérait Boetius dans le rectangle. Lucide, le Néerlandais remportait son face-à-face avec Pirard en prenant le portier trudonnaire à contre-pied (42e).

Genk poursuivait sa domination en seconde période et parvenait à alourdir le score. Après une dizaine de minutes, Samata contrôlait parfaitement un long ballon balancé dans le dos de la défense avant de lober superbement Pirard (55e).