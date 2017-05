Le Kenyan David Maru et la Belge Sophie Hardy vainqueurs des 20 km (photos)

Ce dimanche, 40.000 coureurs s’élanceront pour la mythique course des 20 kilomètres de Bruxelles. En raison des hautes températures attendues, ils devront prendre des précautions. Ils seront suivis de près par la Croix Rouge.

Le départ de la 38e édition des 20km de Bruxelles a été donné ce dimanche à 10 heures. Les premiers coureurs ont franchi la ligne d’arrivée un peu plus d’une heure après le départ. Chez les hommes, c’est le Kényan David Maru qui a remporté la course avec un temps d’1h et 37 secondes.

Côté femmes, Sophie Hardy arrive à la première place. Elle a franchi l’arrivée après 1h13 et 42 secondes.

La Croix Rouge présente

Les équipes de la Croix Rouge étaient à pied d’œuvre ce samedi pour vérifier les derniers détails de leur plus grosse opération préventive de secours de l’année, les 20 kilomètres de Bruxelles. Entre le transport des premiers médicaments et les derniers briefings, les bénévoles s’affairaient à la construction des différents postes de soins médicaux.

Il y en aura un dans les vestiaires et 12 répartis sur tout le parcours. Le quatorzième, le plus important, se trouvera à l’arrivée de la course. Il s’agira d’un véritable hôpital de campagne qui permettra de fournir des soins à la hauteur de ceux d’un service d’urgence hospitalier.

De nouveaux soins toutes les 32 secondes !

Cette nuit, les bénévoles n’ont eu quelques petites heures de repos pour se préparer au dimanche éreintant qui les attend. Malgré la chaleur, le soleil et la fatigue, ils garderont un œil attentif sur les quelque 40.000 coureurs qui s’élanceront du Cinquantenaire. Tout au long de la course, ils prodigueront entre 500 et 700 soins.

« Leur présence est assurée sur place dès 8 heures et jusqu’au passage du dernier participant. Secouristes, ambulanciers, médecins, infirmiers… 430 volontaires se réuniront autour du dispositif de la Croix-Rouge dirigé médicalement par la Clinique Universitaire Saint-Luc », affirme la porte-parole de la Croix-Rouge. « En dépit de la chaleur, nous n’avons pas augmenté nos effectifs. Ils sont déjà importants : 430 membres des services de secours sont mobilisés pour 40.000 coureurs, contre 220 pour 100.000 personnes attendues le 21 juillet ».

250 perfusions déjà refroidies seront par contre disponibles pour traiter les coureurs en état d’hyperthermie. Les quantités de glace ont aussi été doublées.

Michaël Miraglia est prêt

« Il faut boire sur tout le parcours, et il vaut mieux boire tous les kilomètres un petit peu pour que le corps assimile mieux », explique Raphaël Schmidt, coordinateur des 20 kilomètres pour la Croix-Rouge. « Il faut garder la raison : par temps chaud, forcément on aura un moins bon rythme et donc un moins bon chrono ! Il convient d’adapter son objectif et d’accepter de ne pas atteindre son temps de référence, ne pas forcer, écouter son corps ! »

