Tour de Belgique: Keukeleire vainqueur final, Debusschere gagne la dernière étape

Jens Keukeleire (Team Belgium) a remporté la 87e édition du Tour de Belgique cycliste (2.HC) malgré une chute en fin d’étape, dimanche. Il n’a toutefois pas concédé de temps car elle est intervenue dans les trois derniers kilomètres. Cette dernière étape sans difficulté entre Tirlemont et Tongres (169,6 km) a été enlevée au sprint par Jens Debusschere (Lotto Soudal). Il a devancé les Néerlandais Coen Vermeltfoort (Roompot) et Boy van Poppel (Trek-Segafredo). Keukeleire a profité du « kilomètre en or », à 27 kilomètres de l’arrivée, pour refaire son retard d’une seconde sur le Français Rémi Cavagna (Quick Step-Floors) qu’il comptait au départ de cette 5e étape du Baloise Belgium Tour. Il a grapillé 7 des 9 secondes de bonification possibles.

L’échappée traditionnelle a réuni 5 coureurs : Tim (Quick Step-Floors) et Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen) et Daan Soete (Telenet-Fidea), l’Autrichien Brändle (Trek-Segafredo) et le Néerlandais Van der Hoorn (Roompot).

Elle a été reprise juste avant le kilomètre en or. Après celui-ci, une dizaine de coureurs ont tenté leur chance dont Gilbert, Keukeleire, Lampaert, Cavagna et Coquard mais n’ont pas reçu beaucoup de liberté.

Le sprint massif attendu a été précédé par la chute de Keukeleire, qui s’il n’a pas pu lutter pour le succès d’étape a néanmoins réussi à conserver la victoire. Il succès au palmarès à Dries Devenyns. Au final, il s’impose avec 6 secondes d’avance sur Cavagna et 11 sur l’Allemand Tony Martin (Katusha-Alpecin). Philippe Gilbert termine 4e à 12 secondes.