Roland-Garros: la N.1 mondiale Angelique Kerber éliminée au premier tour

L’Allemande Angelique Kerber, 29 ans, N.1 mondiale, a été éliminée dimanche au premier tour de Roland-Garros par la Russe Ekaterina Makarova (WTA 40), 28 ans, en deux sets 6-2, 6-2 sur le Court Philippe Chatrier. Il s’agit de sa 13e défaite de la saison.

Kerber avait remporté deux tournois du Grand Chelem à Melbourne et New York l’an dernier. Elle avait également été finaliste à Wimbledon.

C’est la deuxième année d’affilée que Kerber perd d’entrée à Paris et la première fois qu’une tête de série N.1 est battue au premier tour. Cet échec n’est qu’une demi-surprise car l’Allemande est en grande difficulté ces derniers mois. Elle n’a d’ailleurs remporté aucun titre jusqu’ici cette saison

En 2016, la Néerlandaise Kiki Bertens, future demi-finaliste du tournoi parisien, avait éliminé d’entrée Kerber (6-2, 3-6, 6-3).

Ekaterina Makarova affrontera une Ukrainienne au deuxième tour, Lesia Tsurenko (WTA 42) ou la qualifiée Kateryna Kozlova (WTA 140).

Makarova, gauchère comme Kerber, a été deux fois demi-finaliste en Grand Chelem (US Open 2014 et Open d’Australie 2015), époque où elle a flirté avec le top 10 (12e).

Elle avait perdu la finale du double l’an passé contre les Françaises Kristina Mladenovic et Caroline Garcia.

« Angelique est la N.1 et une grande joueuse. Je savais qu’il fallait que j’aille chercher la victoire et qu’elle n’allait pas me la donner », a-t-elle déclaré.

Kerber avait déjà été éliminée d’entrée à Rome, 6-4, 6-0, par l’Estonienne Anett Kontavei, 68e joueuse mondiale, il y a dix jours.