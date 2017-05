Italie: les adieux de Totti, le but de Mertens (vidéos)

L’AS Rome de Radja Nainggolan a assuré sa présence en phase de gropes de la Ligue des Champions suite à sa victoire contre le Genoa (3-2), dimanche lors de la 38e et dernière journée de Serie A. Naples, avec Dries Mertens une nouvelle fois buteur, a battu la Sampdoria 2-4.

L’AS Rome, talonnée par Naples au classement, devait l’emporter contre le club génois pour assurer sa 2e place au classement, directement qualificative pour la phase de poules de la Ligue des Champions.

D’autant plus que Naples, en déplacement à la Sampdoria, n’a pas fait dans le détail. En effet, l’équipe de Maurizio Sarri s’est facilement imposée 2-4. Dries Mertens a ouvert le score, profitant d’une mésentente dans la défense adverse (0-1, 36e). Lorenzo Insigne (42e), Marek Hamsik (49e) et Jose Callejon (65e) ont également marqué pour les ’Partenopei’. Fabio Quagliarella et Ricardo Alvarez ont sauvé l’honneur de l’équipe de Dennis Praet, monté au jeu à la 53e.

L’AS Rome, tenue en échec à la mi-temps (1-1) après des réalisations de Pietro Pellegri (0-1,3e) et d’Edin Dzeko (1-1, 10e), est parvenue à faire la différence en seconde période. Après la montée de Francesco Totti pour sa dernière au Stadio Olimpico et un but de Daniele De Rossi (2-1, 74e), les ’Giallorossi’ ont concédé un but de Darko Lazovic (2-2, 79e). Mais en toute fin de rencontre, les Romains ont pu exulter grâce à une réalisation de Diego Perotti (3-2, 90e).

L’AS Rome termine donc 2e avec 87 points, une longueur devant Naples (86 pts).

Radja Nainggolan aura donc joué 37 rencontres de championnat, marquant 11 buts et délivrant 4 assists. Quant à Dries Mertens, il aura participé à 35 matches. Deuxième du classement des buteurs derrière le Bosnien Edin Dzeko (29), le Louvaniste a comptabilisé 28 buts et 11 passes décisives.