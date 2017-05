12.000 Européens virés de Belgique depuis neuf ans: le «trio maudit» est formé par les Roumains, les Bulgares et les Hollandais

Didier Swysen

En 2016, pas moins de 1.845 ressortissants de pays de l’Union européenne ont perdu leur titre de séjour en Belgique. Ce sont toujours les Roumains qui mènent largement ce drôle de palmarès devant les Bulgares et les Hollandais. Plus de 12.000 personnes se sont retrouvées dans cette situation au cours de ces neuf dernières années. On vous en explique les raisons, mais aussi pourquoi cette mesure ne passe pas toujours bien à l’étranger.